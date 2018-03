7 Jahre Krieg in Syrien

Aus friedlichen Demonstrationen entwickelte sich seit 2011 in Syrien ein brutaler Bürgerkrieg, bei dem mehr als über eine halbe Millionen Menschen getötet worden sind. Diktator Assad bombardiert die eigene Bevölkerung. Auch der sogenannte "Islamische Staat" (IS) und Rebellenmilizen wie die salafistische Ahrar al-Scham, der Al-Kaida-Ableger Al-Nusra und die Muslimbrüder griffen Zivilisten an.

Hunderttausende Menschen flohen aus Syrien, weitere Hunderttausende starben. 45 Prozent der syrischen Bevölkerung wurde vertrieben. Viele Städte in Syrien sind großflächig zerstört.