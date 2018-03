"ABE Initiative": Die japanische Erfahrung

In Global Japan laden wir diesmal nach Afrika. Rund 1000 junge Menschen haben dort bereits an der “ABE Initiative” teilgenommen, einem Programm, das ihnen die Möglichkeit gibt, in Japan zu studieren und Praktika zu absolvieren. Wir haben uns angeschaut, wie sie das Erlernte umsetzen, wenn sie zurückkehren und damit zum afrikanischen Wirtschaftswachstum beitragen.