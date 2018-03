Affäre Skripal: Alle gegen Moskau

Die Affäre um den in Großbritannien vergifteten Ex-Spion Sergej Skripal hat nicht nur Europa gegen Moskau geeint. Auch die USA ziehen mit am Strang gegen Russland. US-Präsident Donald Trump, der sich bisher mit Kritik an Waldimir Putin nicht hervorgetan hat, sagte auf die Frage, ob der russische Präsident hinter dem Giftanschlag stecken könne: