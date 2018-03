Zu viel gearbeitet: Französischer Bäcker soll 3.000 € Strafe zahlen

Cédric Vaivre ist Bäcker in Lusigny-sur-Barse, einem 2000-Einwohner-Dorf rund 200 Kilometer südöstlich von Paris. Sein Geschäft lief gut, doch nun drohen ihm 3.000 Euro Strafe: Sein Laden hatte in den Sommermonaten Juli und August keinen einzigen Tag geschlossen. Das verstößt gegen das gültige Gesetz in seinem Département Aube. Es besagt, dass Bäcker einen Tag pro Woche schließen müssen.