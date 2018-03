Am Mittwoch feiert Prinz Albert II. von Monaco seinen 60. Geburtstag. Der Sohn von Fürstin Gracia Patricia und Fürst Rainier III. wurde am 14. März 1958 geboren. Seit dem Tod seines Vaters hat er das Amt des Oberhauptes der Familie Grimaldi bezogen. An seiner60. Geburtstagfeier in Monaco nahmen auch seine 3-jährigen Zwillinge Gabriella und Jacques teil.