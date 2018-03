Tausende Zivilisten verlassen Ost-Ghouta Richtung syrischer Stellungen

Über 3.000 Zivilisten haben die Stadt Hammouriyeh in Ost-Ghouta verlassen und sich in Richtung der Linien der syrischen Regierungstruppen und ihrer Verbündeten bewegt. Das berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Es handele sich um die umfangreichste Gruppe von Flüchtlingen seit Beginn der Militäroffensive gegen die Rebellenenklave im vergangenen Monat.