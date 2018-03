Fussball: FC Bayern München trifft im CL-Viertelfinale auf FC Sevilla

Losglück für den FC Bayern München: Im Viertelfinale der Fußball-Champions-League geht der deutsche Rekordmeister den anderen großen Namen aus dem Weg und muss sich mit dem spanischen Vertreter FC Sevilla auseinandersetzen. Weiterer Vorteil aus deutscher Sicht: Die Bayern treten zunächst in Sevilla an, das Rückspiel wird dann in der heimischen Arena ausgetragen.