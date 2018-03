Georgien: Skilift wird zum "Fleischwolf"

Rette sich, wer kann! In Georgien hat ein Skilift verrückt gespielt: Aus bisher unbekannter Ursache fuhren die Sessel plötzlich in doppelter Geschwindigkeit rückwärts. Skifahrer sprangen vorzeitig ab. An der Wende wurden Menschen teilweise durch die Luft geschleudert. Laut örtlichen Angaben erlitten zehn Personen Verletzungen wie Prellungen oder Knochenbrüche.