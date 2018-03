Doppelagent Putin: Im Westen der 'Böse', in Russland verehrt. Warum?

Wladimir Putin ist bereits vor der Wahl am Sonntag wiedergewählter Präsident Russlands, wird im Westen ebenso gehasst wie in seinem Land geliebt. Diese extremen Standpunkte sind miteinander verknüpft, denn je mehr Übel ihm vor allem vonseiten der USA vorgeworfen wird, desto mehr neigen die Russen dazu, sich mit ihm zu vereinen. Das geht zumindest aus Umfragen hervor. Aber warum genau gibt es eine so große Kluft zwischen der Wahrnehmung im Westen und in Russland?