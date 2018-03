Syrer entgegnen AfD-Politiker Blex: "Ich bezahle meinen Kaffee"

Syrer in Deutschland reagieren mit Empörung auf einen Facebook-Post des nordrhein-westfälischen Landtagsabgeordneten der "Alternative für Deutschland", Christian Blex. Neben einem Foto von sich im syrischen Homs schrieb er: "Während sogenannte 'syrische Flüchtlinge' aus Homs auf Kosten des deutschen Steuerzahlers in Berlin Kaffee trinken, trinken wir auf eigene Kosten in Homs Kaffee."