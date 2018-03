Weiterhin Massenflucht aus Ost-Ghouta

Per Video erstattete der UN-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura dem UN-Sicherheitsrat in New York Bericht und mahnte an, die Waffenruhe nicht nur stückweise umzusetzen:

"Wir sind Zeuge von Entwicklungen mit erheblichen Auswirkungen am Boden. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das verlangt Handeln, die Welt ist besorgt und schaut zu. Deeskalation muss an die Stelle der im Moment beobachteten klaren Tendenz zur Eskalation treten", forderte er.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte setzte Russland am Freitag seine Luftangriffe auf Ost-Ghouta fort. Dabei seien mindestens 80 Zivilisten getötet worden. Allein in dem umkämpften Gebiet nahe der Hauptstadt Damaskus gab es in den vergangenen Wochen knapp 2000 Opfer.

Die syrische Armee und ihre verbündeten Kräfte eroberten nach eigenen Angaben 70 Prozent des Territoriums zurück,

Die Regierung startete ihre Offensive gegen Ost-Ghouta vor einem Monat. Unterstützt von Russland und dem Iran stießen die Regierungstruppen tief in das Gebiet vor und teilten die Rebellenenklave in drei Zonen.