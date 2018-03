23 Diplomaten ausgewiesen: Moskau holt zum Schlag gegen London aus

Zudem belegt Russland das Generalkonsulat in St. Petersburg und das Kulturinstitut British Council mit Sanktionen, wie das Außenministerium am Samstag in Moskau mitteilte.

Derweil äußerte Alexander Yakowenko, der russische Botschafter in London, Zweifel daran, dass sich der Ex-Doppelagent und seine Tochter wirklich in kritischem Zustand befinden: „Die Untersuchung, die hier in Großbritannien stattfindet, ist absolut intransparent und geheim. Niemand bekommt Einblick. Haben Sie Fotos von Skripal im Krankenhaus gesehen? Haben Sie?"

Sergej Skripal und seine Tochter waren Anfang März in Salisbury vergiftet worden, sie schweben weiter in Lebensgefahr. Moskau kündigte an, eigene Ermittlungen einzuleiten. Auch im Fall des russischen Exilanten und Putin-Widersachers Nikolai Gluschkow. Er war vor wenigen Tagen ermordet in seinem Haus in London aufgefunden worden.