Irland feiert St. Patrick's Day

Anlässlich des irischen Feiertags St. Patricks Day wird in den Straßen Irlands ein buntes Fest gefeiert. Dazu wurde dieses Jahr erstmalig ein besonderer Ehrengast ausgewählt. Der Schauspieler Mark Hamill darf die St. Patrick's Day Parade in Dublin von einer Tribüne neben dem irischen Präsidenten aus verfolgen darf. Doch nicht nur auf der „grünen Insel“ spielt der Nationalheilige St. Patrick eine große Rolle. In Chicago nahmen rund 400.000 Tausend Menschen an der St. Patricks Day Parade teil. Zur Feier des Tages wurde der ganze Chicago River grün gefärbt. Eine Tradition, die es seit 1962 in der Metropole gibt.