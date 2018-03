Tausende Kurden demonstrieren in Deutschland

Tausende Menschen, unter ihnen vor allem Kurden, haben überall in Deutschland gegen die türkische Militäroffensive in Syrien demonstriert. Erst kürzlich sollen 16 Zivilisten beim Angriff auf ein Krankenhaus in der kurdischen Stadt Afrin getötet worden sein. Anlass der Demonstration war das kurdische Neujahrsfest Newroz. In Hannover fand die bundesweit größte Veranstaltung statt.