Aufschrei von Frauen gegen Jens Spahn: 10 Tweets

In einem Interview hat der neue deutsche Gesundheitsminsiter Jens Spahn (37) zu Abtreibungen und dem derzeit auch vor Gerichten verhandelten Verbot von "Werbung für den Abbruch von Schwangerschaften" erklärt, einige würden sich eher für "Leben von Tieren" als für "ungeborenes menschliches Leben" einsetzen. Im Gespräch mit BILD AM SONNTAG sagte Spahn: "Mich wundern die Maßstäbe: Wenn es um das Leben von Tieren geht, da sind einige, die jetzt für Abtreibungen werben wollen, kompromisslos. Aber in dieser Debatte wird manchmal gar nicht mehr berücksichtigt, dass es um ungeborenes menschliches Leben geht. Beim Thema Schwangerschaftsabbruch ist vor vielen Jahren ein mühsamer gesellschaftlicher Kompromiss gefunden worden. Ich warne davor, diesen jetzt leichtfertig zu gefährden. Das ist keine ärztliche Leistung wie jede andere – und selbst für die gelten bei der Werbung strenge Regeln."