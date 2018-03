Der Winter gibt noch mal alles

Während Graz im Regen versinkt, fällt in vielen Teilen Österreichs Schnee. In Deutschland machte das Winterwetter vor allem vielen Buchmessen-Besuchern in Leipzig zu schaffen. Am Hauptbahnhof ging zeitweise gar nichts mehr, auch der Straßenverkehr war wurde teils lahmgelegt.

In Polen lässt eine Kältewelle die Menschen nach sehr milden Tagen wieder bibbern. Ebenso in Frankreich. Die Pariser wurden sogar schon zum zweiten Mal seit Jahresbeginn von einem Wintereinbruch überrascht. Ordentlich geschneit hatte es in der Hauptstadt zuvor Jahre nicht.

Auch in Tschechien lässt der Frühling auf sich warten. Kalte Luft aus Skandinavien wird hier noch bis zum nächsten Wochenende für winterliche Temperaturen sorgen.

Wer diesen entfliehen will, sollte über einen Abstecher nach Griechenland nachdenken. Dort steigen die Temperaturen derzeit örtlich auf bis zu 30 Grad.