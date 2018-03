Syrische Stadt Afrin unter türkischer Kontrolle

In den vergangenen Tagen waren angesichts der türkischen Offensive Zehntausende Menschen aus Afrin geflohen. Auch die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, türkische Einheiten seien in die Stadt eingedrungen.

"Was auch immer wir in Jarablus, Al-Bab und Azez getan haben, werden wir jetzt auch in Afrin und in den Siedlungen tun. 140.000 Menschen sind in ihre Heimat nach Jarablus zurückgekehrt und nun werden unsere Schwestern und Brüder nach Afrin zurückkehren".

Die türkische Armee teilte mit, das Zentrum der Stadt sei unter ihrer Kontrolle. Nun werde das Gebiet von Minen und Sprengsätzen gesäubert. Eine Bestätigung von kurdischer Seite gab es zunächst nicht. Noch immer harren Tausende Zivilisten in der Stadt aus.