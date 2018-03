Heftige Regenfälle haben in Kroatien zu schweren Überschwemmungen geführt. In den Kreisen Lika, Karlovac und Sisak-Moslavina wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Teilweise fiel der Strom aus. An der adriatischen Küste nahe der Stadt Zadar gab es einen Erdrutsch, der mehr als 50 Häuser gefährdete.