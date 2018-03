7 Tage vermisst: Quietsche-Ente Daphne ist wieder da

Sie war seit einer Woche vermisst: Daphne, die 600 Euro teure riesige Quietsche-Ente des Schwimmclubs Coogee Jetty to Jetty Swim XXII. Das aufblasbare Maskottchen war in Fremantle bei Perth an der australischen Westküste aufs offene Meer abgetrieben worden. Aber niemand wusste wohin.