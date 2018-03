Britische YPG-Kämpferin Anna Campbell (26† ) in Afrin getötet

Sie ist die erste Britin, die im Kampf in einer Einheit der Kurdenmiliz YPG in Syrien getötet worden ist: Anna Campbell ist im Alter von 26 Jahren in Afrin ums Leben gekommen. Ihr Kampfname in einer YPG-Fraueneinheit war laut kurdischen Medien, die ihren Tod best¨ätigen, Helîn Qerecox.