Depardieu wählt bei russischer Präsidentenwahl

Der französische Schauspieler und Neu-Russe Gérard Depardieu hat bei der russischen Präsidentenwahl abgestimmt. Er habe «mit einem Gefühl der Liebe zu Russland» gewählt, sagte Depardieu dem TV-Sender Rossija-24 am Sonntag.

Der 69-jährige Schauspieler hatte Frankreich 2013 in einem Steuerstreit den Rücken gekehrt. Präsident Wladimir Putin hatte Depardieu damals per Ukas den russischen Pass zugesprochen. Seitdem ist der Schauspieler in der Teilrepublik Mordwinien registriert.