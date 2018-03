Fall Skripal: Kampfstoffexperten ermitteln

An der militärischen Forschungsanstalt Porton Down in der englischen Grafschaft Wiltshire untersuchen derzeit Mitarbeiter der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, Proben des Stoffes, mit dem der frühere russische Geheimdienstmitarbeiter Sergej Skripal und seine Tochter vergiftet wurden. Sowohl Russland als auch Großbritannien sind Mitglied in der Organisation, die ihren Sitz in den Niederlanden hat.