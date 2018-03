"Sex and the City"-Star will Gouverneurin von New York werden

Millionen ist sie als Anwältin Miranda aus der weltberühmten Serie “Sex and the City” bekannt, jetzt möchte Cynthia Nixon Gouverneurin von New York werden. Das verkündete sie am Montag auf ihrem Twitter-Konto. „Ich liebe New York. Und heute kündige ich meine Kandidatur für das Gouverneursamt an. Schließt euch uns an," schrieb die 51-Jährige.