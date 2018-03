Wie Bitcoin den digitalen Goldrausch nach Island bringt

Vor einigen Wochen wurden auf Island in der Region Reykjanes 600 Computer gestohlen, die zum Bitcoin-Mining genutzt wurden. Der Vorfall an sich war bemerkenswert: Weil es in Island so wenig Kriminalität gibt, dass die Lagerhalle, in der die Computer aufbewahrt wurden nicht abgeschlossen war, konnten sich die Diebe buchstäblich bedienen.