Schüsse an einer Schule: Drei Menschen in Lebensgefahr

In den USA hat erneut ein Angreifer an einer Schule um sich geschossen.

Der Jugendliche, selbst ein Schüler an dieser Schule, wurde aber schnell von einem Schulpolizisten gestoppt. Er selber und zwei Mitschüler sind nach bisherigen Angaben lebensgefährlich verwundet.

Warum die Schüsse fielen, ist nach Angaben der Polizei noch unbekannt.

Der Vorfall ereignete sich an einer Oberschule im Ort Great Mills in Maryland, einem Nachbarbundesstaat der Hauptstadt Washington.

Erst vor gut einem Monat hatte ein junger Mann an einer Schule in Florida siebzehn Menschen erschossen. Jener Vorfall heizte in den USA wieder die Debatte um strengere Waffengesetze an.

Vor allem Schüler machen sich seitdem dafür stark. Für das Wochenende haben sie in Washington einen "March For Our Lives" geplant, einen "Marsch für unsere Leben".