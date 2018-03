Letzter weisser Nashornbulle ist tot

Er hiess Sudan, und er war der letzte Nashornbulle seiner Art, den nördlichen Breitmaulnashörnern. Jetzt ist der 45-jàhrige Sudan tot. Wegen einer schweren Krankheit musste er in Kenia eingeschläfert werden. Das Tier,konnte am Ende nicht mehr stehen. Nun gibt es noch zwei weibliche Exemplare des sogenannten Weißen Nashorns. Diese sollen nun Embryos von Südlichen Breitmaulnashörnern austragen. Davon gibt es in Afrika noch rund 20.000 Tiere. Damit wollen Wissenschaftler die Art vor der endgültigen Ausrottung bewahren.