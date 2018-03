Ryanair will Niki-Nachfolgerin Laudamotion übernehmen

Die irische Fluggesellschaft kauft in einem ersten Schritt knapp ein Viertel der Anteile und will so schnell wie möglich mit 75 Prozent die Mehrheit übernehmen.

Die EU-Kommission muss der Mehrheitsübernahme aber noch zustimmen. Laudamotion ist die Nachfolge-Airline der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki.

Der Niki-Gründer und ehemalige Rennfahrer Niki Lauda hatte das Unternehmen nach der Air-Berlin-Pleite für knapp 50 Millionen Euro zurückgekauft, nachdem eine Übernahme durch die Lufthansa am Widerstand der EU gescheitert war.