Spanien spielt mit Feuer

Die Figuren werden in den Monaten vor Festivalsbeginn in verschiedenen Stadteilen von Valencia zusammengebaut. Dabei möchte natürlich jeder Stadtteil den Preis für die schönste Figur gewinnen. Diese wir per Abstimmung als einzige nicht verbrannt und in ein Museum gebracht.

Das Festival ist eine der bekanntesten und ältesten Fiestas in Spanien und wird seit Jahrhunderten auch zu Ehren des heiligen Josef gefeiert, dem Schutzpatron der Schreiner und Tischler.