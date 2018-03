Uber stoppt Testfahrten mit Roboterautos

Nach dem ersten tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto in den USA hat die zuständige Verkehrsbehörde mit ihren Ermittlungen begonnen. In der Stadt Tempe im Bundesstaat Arizona war eine Frau von einem Roboterwagen des Fahrdienst-Vermittlers "Uber" erfasst worden, als sie die Strasse überquerte. Sie starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen.