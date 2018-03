Wien erneut lebenswerteste Stadt der Welt

Wien ist zum neunten Mal in Folge als lebenswerteste Stadt der Welt ermittelt worden .

Dabei geht es aber weniger um die Sicht der Einheimischen, sondern um wichtige Kriterien für "Expatriates", also ausländische Firmen- oder Behördenmitarbeiter, die dorthin entsandt werden.

Bis Platz zehn auf der Liste folgen das kanadische Vancouver, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Genf, das dänische Kopenhagen sowie Sydney in Australien.

Insgesamt umfasst die Liste 231 Städte: An ihrem Ende, also mit der geringsten Lebensqualität für Expatriates, stehen Sana in Jemen, das zentralafrikanische Bangui und das irakische Bagdad.