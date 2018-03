Baarle-Hertog - Die seltsamste Grenze der Welt

Sie stehen direkt auf der Grenze zwischen Belgien und den Niederlanden. Die Tür auf der rechten Seite ist in Belgien, die linke Tür ist in den Niederlanden.

Die belgische Stadt besteht aus 22 Enklaven. Dies sind kleine Landstücke, die von niederländischem Territorium umgeben sind. Die niederländische Stadt besteht aus acht Enklaven, von denen sieben Subenklaven innerhalb der belgischen Enklaven liegen, die innerhalb der Niederlande sind.

Aufgrund dieser Komplexität beschloss die Stadt, die Grenzen auf dem Bürgersteig zu visualisieren. Wenn sie der Grenze folgen, merken sie schnell, dass sie kreuz und quer durch die Straßen, Gärten und sogar durch die Wohnzimmer der Städte verläuft.

In the twin villages of Baarle-Hertog (Belgium) and Baarle-Nassau (Netherlands), the map looks like this. Bits of the Netherlands, inside bits of Belgium, inside bits of the Netherlands. 4/n pic.twitter.com/fKvqEcpf67 — Sam Ashworth-Hayes (@SAshworthHayes) 5. März 2018

Frau van Gool, die ihr ganzes Leben in den Niederlanden gelebt hat, erklärt, dass Schmuggel in der Region häufig vorkam. Schmuggler trugen spezielle Holzschuhe rückwärts, um den Zoll in die Irre zu führen. Und Frauen schmuggelten Butter unter ihrer Kleidung, weil sie nicht von Polizeibeamten durchsucht werden konnten, bis die Polizei sie neben den Heizkörper stellte und darauf wartete, dass die Butter schmolz.

Auch heute gibt es noch Auswirkungen. Das belgische Brot schmeckt viel besser, sagt Frau Van Gool und in Belgien ist Benzin viel billiger. Aber Lebensmittel kauft jeder in den Niederlanden und sie werden nicht einmal einen Supermarkt auf der belgischen Seite finden.

Baarle-Hertog, the only city in the world where you can park your car in two different countries at the same time : ))#Netherlands #Belgium pic.twitter.com/l8Xz3WhUFA — Ahmed Mohamed Abdelwahed (@aabdelwahed7) 2. März 2018

Während die Bewohner einen Weg gefunden haben, harmonisch miteinander zu leben, ist die Beherrschung dieses Chaos für die Politik ein Problem. Ein bisschen wie eine Zwangsverheiratung, mit einer täglichen Dosis seltsamer Kommunalpolitik. Doch beide Bürgermeister träumen von der Vereinigung, um ihrer Bewohner willen:

“Es wäre brillant, wenn diese beiden Stadträte aus verschiedenen Ländern zu einer europäischen Einheit werden könnten. Aber in Wirklichkeit ist diese Idee immer noch eine Utopie. “

“Wir werden das wahrscheinlich nie erleben. Es ist im Moment rechtlich unmöglich. Und wenn es dazu kommen sollte, wofür ich stark bin, werden die kulturellen Empfindlichkeiten wahrscheinlich wieder auftauchen”.

Im Moment liegt der Fokus auf der Verbesserung der Zusammenarbeit. Ständige Verhandlungen über Abwasser, öffentliche Beleuchtung und Straßenbau sind unvermeidlich. Wenn nicht, wie in der Vergangenheit, wird es Situationen geben, in denen ein Rat beschließt, eine Straße mit Ziegeln zu verlegen, während der andere Asphalt legt.