Fall Skripal: 23 russische Diplomaten in Moskau angekommen

23 russische Diplomaten sind in Moskau angekommen: Nach der Vergiftung des Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in der südenglischen Stadt Salisbury, mussten sie zusammen mit ihren Familien London verlassen. Das hatte die britische Premierministerin Theresa May vor rund einer Woche als eine von mehreren Sanktionen gegen Russland im Parlament angekündigt.

"Wir sind stolz auf unser Land. Noch einmal werden wir beweisen, dass wir unschuldig sind", erklärt die Frau eines ausgewiesenen Diplomaten auf dem Flughafen in Moskau.