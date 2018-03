Mord an Journalistin auf Malta: Informantin stellt sich aus Angst

Eine untergetauchte Informantin der ermordeten maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia hat sich offensichtlich aus Angst um ihr Leben der griechischen Polizei gestellt. Die Russin Maria Efimova, die per Europäischem Haftbefehl gesucht wurde, hatte Caruana Galizia entscheidende Informationen für einen investigativen Bericht zugespielt. Die damalige Bankangestellte soll über Unterlagen verfügt haben, die Caruana Galizia zu der Anschuldigung veranlassten, die Ehefrau des maltesischen Regierungschefs habe über eine Firma in Panama Bestechungsgeld aus Aserbaidschan erhalten. Ihre wichtigsten Belege stammten aus den Panama Papers, einem Datenleck aus den Archiven der in Panama ansässigen Offshore-Anwaltskanzlei Mossack Fonseca.