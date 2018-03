An 2 von 5 Tagen: Streik der Bahn auch April und Mai

Frankreich-Reisende aufgepasst: Der Streik bei der Bahn und bei den Staatsbediensteten in Frankreich am Donnerstag ist erst der Anfang. An diesem 22. März fallen etwa die Hälfte aller Züge aus. Die Gewerkschaften der Angestellten der staatlichen SNCF haben einen Kalender vorgelegt, nach dem sie auch im April und im Mai weiterstreiken wollen: an zwei von fünf Tagen ist Chaos an den französischen Bahnhöfen vorprogrammiert.

Die genauen Streiktage können Sie hier unten im Artikel im Streik-Kalender nachlesen.

Die Protestbewegung erinnert an die Streiks vergangener Jahre oder gar Jahrzehnte.

Die meisten Franzosen haben angefangen, alternative Verkehrsmittel zu organisieren, viele würden an den Streiktagen am liebsten zu Hause bleiben. Denn der Streik betrifft auch die Regionalzüge, die viele Pendler benutzen.

An diesem Donnerstag bleiben viele Schulen und Kinderkrippen geschlossen. Es ist der erste wichtige Streiktag gegen die Arbeitsmarktpolitik von Präsident Emmanuel Macron. Die Regierung will den Status der Bahnangestellten reformieren.

An den Demonstrationen, die in ganz Frankreich stattfinden, wollten auch Rentner teilnemen, die beklagen, dass sich ihre finanzielle Situation in den vergangenen Jahren ständig verschlechtert habe. Die Schüler und Studenten gehen ebenfalls auf die Strassen, sie fordern weniger Selektion im Bildungssystem. In Paris führen alle Protestmärsche zur Place de la Bastille.

Da auch die Luftfahrtkontrolleure streiken, fallen auch etwa 30 Prozent der Flüge aus.

Doch am stärksten betroffen ist der Zugverkehr. Von Toulouse nach Paris fahren an diesem Donnerstag beispielsweise von den normalerweise acht Schnellzügen nur zwei, die schon am frühen Morgen voll waren. In die TGVs darf man in Frankreich nur mit einer Reservierung einsteigen.

