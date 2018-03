Explosion in tschechischem Chemiewerk tötet sechs Arbeiter

Eine verheerende Explosion in einem Chemiewerk für Treibstoffe und Grundstoffe in Tschechien hat sechs Menschen getötet. Zwei Arbeiter seien mit Verbrennungen in Spezialkliniken gebracht worden,

so ein Sprecher der Rettungskräfte. In dem petrochemischen Betrieb in der

Industriestadt Kralupy nad Vltavou (Kralup an der Moldau), rund 25

Kilometer nordwestlich von Prag in in der Mittelböhmischen Region (Středočeský kraj), werden Treibstoffe und Grundstoffe für die Kunststoffindustrie hergestellt.