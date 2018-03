DeleteFacebook: User reagieren

Der Datenklau bei Facebook hat nicht nur Märkte und Politik aufgeschreckt. Auch die Hauptbetroffenen, die Nutzer, sind entsetzt. Eine Kampagne unter dem Hashtag #DeleteFacebook ruft dazu auf, das eigene Profil zu löschen. Bei vielen Usern - wie hier in einem Berliner Café - ist das Vertrauen gebrochen.

"Ich mache mir schon Gedanken darüber, was facebook mit meinen Daten anstellt", sagt ein Besucher aus Genua. "Die jüngsten Berichte in der Presse sind beunruhigend. Gleichzeitig bin ich nicht überrascht, dass eine Firma; der man so viele wertvolle Daten überlässt diese vermarktet."