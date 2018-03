USA : Budgetkompromiss soll Regierungs-Stillstand abwenden

Führende Republikaner und Demokraten haben im US-Kongress eine Einigung über das Budget erzielt. Der Entwurf sieht vor, die Verwaltung bis Ende September zu finanzieren – also bis zum Ende des Haushaltsjahrs 2018. Das Ausgabengesetz über 1,3 Billionen Dollar enthält unter anderem auch Mittel für das von Präsident Donald Trump favorisierte Mauerprojekt an der Südgrenze zu Mexiko und Militärausgaben in Höhe von 700 Milliarden Dollar, 80 Milliarden Dollar zusätzlich. Außerdem soll Geld für Infrastrukturgesetze bereitgestellt werden. Mehrere Hundert Millionen Dollar sind für den Kampf gegen Wahlmanipulationen bei den bevorstehenden Zwischenwahlen (Midterm-Wahlen) im November reserviert.