Vor Leichenbergen posiert: Deutscher IS-Dschihadist (28) von YPG gefasst

Der deutsche IS-Dschihadist Fared Saal stand auf der Liste der von der UNO und den USA meistgesuchten Terroristen und wurde auch in Deutschland per Haftbefehl gesucht. Jetzt hat er sich offenbar den kurdischen YPG-Milizen in Syrien gestellt. Das meldet die BILD. Laut NDR, WDR und SZ sitzt der Deutsch-Algerier jetzt in einem Lager YPG ein.