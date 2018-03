Anschlag auf Ex-Spion: EU zieht Botschafter aus Russland ab

Die EU verschärft nach dem Giftanschlag in Salisbury ihren Ton gegenüber Russland. Beim Gipfel in Brüssel stellten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs demonstrativ an die Seite Großbritanniens. EU-Ratspräsident Donald Tusk zufolge steckt Russland hinter dem Attentat auf einen ehemaligen Doppelagenten. Es gebe keine andere plausible Erklärung dafür.