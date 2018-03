Bolívar: Venezuela streicht 3 Nullen

Venezuela streicht wegen der galoppierenden Inflation im Land drei Nullen seiner Währung Bolívar. Präsident Nicolás Maduro kündigte in Caracas zugleich neue Geldscheine an. Aktuell haben die Banknoten einen Höchstwert von 100.000 Bolívares. Die neuen Banknoten sollen ab dem 4. Juni in Umlauf kommen.