Gegen Waffen - hunderttausende auf den Strassen

In den USA haben Hunderttausende für striktere Waffengesetze demonstriert, in Washington waren mindestens eine halbe Million Menschen erwartet worden: es sind die wohl größten Proteste seit dem Vietnamkrieg.

In kämpferischen und bewegenden Reden sagten überlebende Schüler des Blutbades von Florida der Waffenlobby NRA den Kampf an - und Politikern, die sich von ihr im Wahlkampf unterstützen lassen. Das Gesicht des Protestes - die Schülerin Emma Gonzalez aus Parkland, Florida.

Forderungen nach echten Reformen des Waffenrechts blieben in den USA stets ungehört. Nach Florida hält der Protest an, und Donald Trump hatte sich schon für Gesetzesverschärfungen ausgesprochen. Inzwischen will er lieber Lehrer bewaffnen statt Waffen verbieten.