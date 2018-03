100.000 aus Ost-Ghouta evakuiert - in Städte, die auch bombardiert werden

Kämpfer und ihre Familien ziehen aus der Region Ghouta bei Damaskus ab, nachdem mit der syrischen Armee Übergabe und Abzug vereinbart wurden. Mehrere belagerte Rebellenenklaven haben sich zur Aufgabe entschieden, tausende Aufständische und in Ost-Ghouta ausharrende Zivilisten werden nach Nordwestsyrien gebracht, in die so genannten Sicherheitszonen, zum Beipsiel in der Region Idlib. Dort allerdings gab es in der letzten Woche vermehrt russische und syrische Luftangriffe.