Caracas: "El Sistema"-Gründer Abreu 78-jährig gestorben

Der Gründer des größten Musik-Projekts in Venezuela, José Antonio Abreu, ist im Alter von 78 Jahren in Caracas gestorben. Der Ökonom und Komponist hatte ein weltweit anerkanntes Netzwerk von Musikorchestern für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen, das international in über 50 Ländern Nachahmer fand.