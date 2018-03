Frankreich trauert um getöteten Polizisten

Der Gendarm hatte sich bei dem Terroranschlag in einem französischen Supermarkt geopfert, um andere zu retten. Später erlag er im Krankenhaus seinen schweren Schussverletzungen.

Der 45-Jährige Polizist wird in ganz Frankreich für seine Tat als Held gefeiert. In der Kleinstadt Trébes im Süden Frankreichs, wo das Attentat passierte, sowie vor der Gendamerie der naheliegenden Stadt Carcassone haben Bewohner Blumen und Briefe niedergelegt. Die Flaggen zahlreicher Gendarmerien in Frankreich flogen auf halbmast.

Insgesamt wurden bei dem Attentat vier Menschen getötet, 15 weitere wurden verletzt, darunter zwei schwer. Der 25-Jährige Angreifer wurde von Spezialkräften der Polizei erschossen.