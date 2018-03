Rotarmisten-Denkmal in Legnica demontiert

Symbolisches Ende einer polnisch-sowjetischen Freundschaft: In Legnica im Südwesten Polens haben die Behörden ein Rotarmisten-Denkmal von 1951 demontieren lassen, dass einen Handschlag zwischen einem polnischen und einem Soldaten der Roten Armee darstellt. Ein neues Gesetz in Polen verbietet in öffentlichen Bereichen jede Art von Propaganda, die an Kommunismus oder Faschismus angelehnt ist..