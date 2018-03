Trèbes trauert um die Opfer

Familienangehörige, Freunde, Einwohner, Stadtvertreter. Hunderte Menschen sind am Sonntag nach Trèbes im Südwesten Frankreichs gekommen, um an einem Sondergottesdienst teilzunehmen. Sie wollten an die Opfer der Geiselnahme in einem Supermarkt am vergangenen Freitag gedenken: Ein Polizeibeamter, der sich für andere opferte, und drei weitere Menschen, die der Angreifer an dem Tag getötet hat.

"Ein gegebenes Leben kann nicht verloren gehen. Es überwindet Härte, um uns zu vereinen. Es fordert uns auf zu glauben, dass das Leben stärker ist als der Tod, in der Hoffnung, von der unsere Brüderlichkeit das Zeichen sein wird", sagte der Bischof von Carcassonne und Narbonne, Alain Planet.