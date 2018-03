"Dracula" oder der "T-Rex der Lüfte"

Der unter dem Spitznamen "Dracula" bekannte Saurier dürfte am Ende der Kreidezeit gelebt haben. Jetzt ist das Skelett des Riesenvogels im Dinosaurier-Museum Altmühltal in Bayern zu sehen. "Dracula" ist das größte und schwerste Flugsaurier-Skelett, das je gefunden wurde. Die Dimensionen sind wirklich eindrucksvoll: Mit ausgebreiteten Schwingen ist er etwa so groß wie ein kleines Flugzeug, stehend am Boden so hoch wie eine Giraffe.