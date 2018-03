Augenzeuge des Großbrandes in Sibirien: "Der Feueralarm hat nicht funktioniert"

In der Nähe des Unglücksortes in Kemerowo ist eine provisorische Stätte in Gedenken an die Opfer des Großbrandes eingerichtet worden. Das Einkaufszentrum "Winterkirsche" war wegen des Ferienbeginns gut besucht. Es verfügte über ein Kino sowie ein Tiergehege und war deshalb unter Jugendlichen wie Kindern beliebt.