Hoffnung Kolumbien: 45.000 Venezolaner kommen täglich

Seit fünf Jahren geht die Wirtschaftsleistung in Venezuela zurück;

Kritiker machen dafür die Regierung verantwortlich – und Korruption. Die Inflationsrate im vergangenen Jahr lag über 2600 Prozent, für das laufende Jahr prognostiziert der Internationale Währungsfonds (IWF) rund 13.000 Prozent. Erst kürzlich hat der venezolanische Präsident Nicolás Maduro drei Nullen der Währung gestrichen, doch an der hohen Inflation ändert das nichts. Der Mindestlohn beträgt nun – statt vorher eine Million dreihundert Bolivares – 1.300. Doch noch immer sind sie sechs US-Dollar wert, einen Monatslohn. Kolumbien ist für viele eine sichere Alternative.

“Hier ist es billiger und es gibt alles. Es gibt Mayonnaise, Toilettenpapier – das Wichtigste für einen Menschen: Toilettenpapier! Taschentücher gibt es nicht. Wie kann es sein, dass ein Liter Benzin einen Bolívar kostet und ein Liter Wasser fünftausend Bolívares – um Gottes Willen!” erklärt dieser ältere Herr.

Back fromthe groundzeroof #Venezuelan #exodus, border townof #cucuta, #colombia. The Venezuelancrisisisdeepening. The #economic disasterand political#authoritarian turnhave lead to a humanitariancrisis- myviewhttps://t.co/gI3P13AN5g pic.twitter.com/A5AXHOdqVq

Not macht erfinderisch: Taschen aus Geldscheinen

Die Mehrzahl der Venezolaner sind Pendler. Sie überqueren diese Brücke – täglich, wöchentlich oder monatlich. Kreativität ist gefragt, wenn es ums Geschäftemachen geht: Taxidienstleistungen für Rollstuhlfahrer, menschliche Träger und sogar Haare werden verkauft – Not macht erfinderisch.

“Das ist das Symbol einer Wirtschaft im freien Fall, wenn eine Tasche aus Bolívar-Scheinen mehr wert ist als die Banknoten selbst”, sagt Euronews-Reporterin Monica Pinna.

Für die Geldscheine, aus der diese Taschen gefertigt werden, bekommt man in Venezuela eine Packung Speisesalz. Verkauft sich eine Tasche in Kolumbien, ernährt sie eine dreiköpfige Familie eine ganze Woche lang.

_“Anfangs haben wir Herzen damit gemacht. Dann Flugzeuge. Für mich ist das Kunst, denn mit diesem Geld kann man in Venezuela nichts kaufen. Egal, was man kaufen will, man benötigt einen Haufen von diesem Geld.”_so der Künstler.

Die Zahl der Venezolaner, die sich in Kolumbien niedergelassen hat, wird auf mehr als eine Million geschätzt. Sie haben keinen Flüchtlingsstatus, können ihn aber beantragen. Egal, ob die Venezolaner in Kolumbien bleiben oder das Land nur durchqueren, zuerst müssen sie hinein gelassen werden.

Verschärfte Einreisebestimmungen

Rafael Zavala arbeite für die UNHCR in Cúcuta. Er erklärt die Einreisebestimmungen für Kolumbianer: “Um nach Kolumbien einreisen zu können, brauchen sie ihren Pass. Es gibt auch Menschen, die eine Grenzmobilitätskarte haben, eine zeitlich begrenzte Erlaubnis für Kolumbien. Zusätzlich hat Kolumbien eine Sonderdauergenehmigung erlassen, um so den Aufenthalt von denjenigen zu regeln, die sich ohnehin schon auf kolumbianischem Gebiet befinden. Dafür muss man legal nach Kolumbien eingereist sein, mit einem Stempel im Pass.”

Die kolumbianische Regierung zieht die Zügel an: So werden inzwischen keine Grenzmöbilitätskarten mehr ausgestellt. Das trifft besonders Venezolaner mit geringen Mitteln, wie Straßenverkäufer. An einen Pass ist noch schwerer zu kommen.

“Man bekommt einfach keinen Pass, außer man zahlt 10 Millionen Bolívares. Ein Gehalt beträgt zwischen 400 – 500.000 Bolívares, also eine halbe Million. Und wir sprechen hier von 10 Millionen, das mehr als das Jahresgehalt für einen Pass.”

Ohne Pässe und Arbeitsgenehmigung müssen tausende Venezolaner, die im eigenen Land einer normalen Anstellung nachgingen, auf den Straßen Cúcutas nach Essen und Geld betteln. Eine Initiative dieser katholischen Einrichtung verteilt täglich mehr als 1.000 kostenfreie Mahlzeiten. Dafür überqueren viele die Brücke täglich:“Die Situation ist furchtbar. Wir kommen hierher, weil es in San Cristobal kein Essen gibt. Ich habe im Rathaus gearbeitet, aber das Geld reichte nicht für das Essen aus”, sagt dieser Mann aus Venezuela.

Viele kommen auf der Suche nach irgendeiner Arbeit, um so etwas Geld zu ihrer Familie schicken zu können.

“Die Situation in Venezuela macht mich traurig. Ich habe meine drei Kinder dort gelassen, damit ich hier herkommen- und eine Arbeit finden kann, um ihnen Geld zu schicken. Wenn ich sie mitbringe, wie sollte ich das tun? Wo sollen sie bleiben? Ich kann sie ja nicht auf der Straße lassen.”

Monica Pinna: “Wo schlafen Sie heute?”

“Ich weiß nicht. Vielleicht auf der Straße oder wo auch immer ich etwas finden kann.”

Die Massenflucht aus Venezuela trifft besonders die historisch instabile Region des Departamento Norte de Santander. Noch immer kontrollieren bewaffnete Gruppen Teile der Region, ungeachtet des Friedensschlusses zwischen den FARC-Rebellen und der kolumbianischen Regierung 2016. Viele der durch den Konflikt in Kolumbien vertriebenen Menschen haben sich in Vierteln der Region Cúcuta angesiedelt.

Monica Pinna: “In rund einem Dutzend der fragilsten Gemeinden in Cúcuta ist die Zahl der Venezolaner von null auf 3.000 angestiegen.”

Ausbeutung von Einwanderern

Missionsarbeiter befürchten eine Ausbeutung der Immigranten, sagt Pater Francesco Bortignon vom katholischen “Centro Piloto Scalabrini”:

“Diese massive Einwanderung von Venezolanern, mit vielen qualifizierten Arbeitskräften stellt natürlich eine gute Gelegenheit zur Ausbeutung dar. Man macht ihnen halbe Versprechungen, bezahlt sie schlecht oder gar nicht. Einige werden angestellt, sie können dann sonstwo Kaffee ernten gehen. Aber es geht auch um die kompliziertere Dinge. Einige Personen, die sie anstellen, wollen, dass sie Coca-Blätter ernten.”

Angesichts dieser schweren Krise hat Kolumbien um internationale Hilfe gebeten. Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe Christos Stylianides hat sich mit dem kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos getroffen und sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Er versprach sechs Millionen zusätzliche Mittel für Kolumbien und 2 Millionen für Venezuela:

“Für die kolumbianischen Behörden ist es eine große Herausforderung, mit dieser Situation fertig zu werden, denn natürlich stehen sie auch vor Herausforderungen im Versöhnungs- und Friedensprozess. Deswegen verteilen wir unsere humanitäre Hilfe auf beide Seiten, sowohl in Venezuela als auch in Kolumbien. Besonders in Venezuela versuchen wir, Wege zu finden, um Medikamente zu liefern und die akute Unterernährung zu bekämpfen.”