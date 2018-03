Kim Jong UN in Peking?

«Ich weiß gegenwärtig nichts über die genannte Situation», sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums auf eine schriftlich eingereichte Frage. Die "genannte Situation": Ein Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in China.

Die Ankunft eines grün-gelb gestrichenen Sonderzugs aus Nordkorea in Peking und ungewöhnlich hohe Sicherheitsmaßnahmen hatten Spekulationen in dieser Richtung genährt. Es wäre Kims erster Aufenthalt in der Volksrepublik als Machthaber Nordkoreas.

Am Montagabend war ein Fahrzeugkonvoi vor dem staatlichen Gästehaus Diaoyutai in Peking vorgefahren, das Kims Vater, der frühere Machthaber Kim Jong-il, bei dessen Besuchen in China genutzt hatte. Wenig später wurde dort ein Mitglied der Nationalgarde gesichtet, die Präsenz von Sicherheitspersonal wurde massiv verstärkt. Kim Jong-il hatte China stets im Geheimen besucht. Dass er da gewesen war, bestätigte Peking immer erst nach seiner Rückreise.

Unter Hinweis auf drei Insider berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, es handele sich tatsächlich um Nordkoreas Machthaber.

China gilt als einer der wichtigsten Verbündeten Pjöngjangs. Doch haben sich die bilateralen Beziehungen wegen der von Kim vorangetriebenen Entwicklung von Atomwaffen und Langstreckenraketen zuletzt abgekühlt.

su mit dpa